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13:21, 16 октября 2024Россия

В Москве прошел Международный фестиваль для незрячих людей «Белая трость»

Вице-мэр Ракова: в Москве прошел XV Международный фестиваль «Белая трость»
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве прошел XV Международный фестиваль для незрячих людей «Белая трость». В 2024 году в нем поучаствовали около 950 детей с нарушениями зрения из разных стран, а финалисты выступили на одной сцене с Дианой Гурцкая, Алсу, Александром Панайотовым и другими известными артистами в Международный день белой трости 15 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фестиваль «Белая трость» — это творческое мероприятие для незрячих людей, которое, как заметила Ракова, «дает возможность людям с нарушением зрения раскрыть свой талант и заявить о себе». В отборочных турах конкурса принимали участие дети не только из России, но и из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Очень символично, что юбилейный концерт состоялся в Международный день белой трости, который стал символом незрячего человека, — отметила заммэра. — Девиз у этой даты неизменен: толерантность, равноправие, интеграция. В Москве мы стараемся следовать этим принципам каждый день».

В столице проживает порядка 10 тысяч человек с инвалидностью по зрению, и все они получают комплексную поддержку от города. И это не только социальные выплаты, но и все условия для получения образования, комплексной реабилитации, профессионального и творческого развития

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Кроме конкурса, дети и молодые люди с инвалидностью в возрасте до 35 лет могут раскрыть свои творческие способности в «Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая». В нем работает 16 творческих студий — по вокалу, театральному мастерству, хореографии, лепке и киноискусству.

Также москвичи с инвалидностью по зрению принимают участие в развитии инклюзивной среды в Москве и получают навыки социального предпринимательства благодаря программе «Действуй без барьеров!», добавили в Соцкомплексе.

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      Инга Разумовская
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