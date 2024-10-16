Генсек НАТО раскрыл подробности военной помощи Украине

Рютте: НАТО стремится к объему военной помощи Украине в 40 миллиардов евро

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) стремятся к объему военной помощи Украине в 40 миллиардов евро в 2024 году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Я рад сообщить, что мы твердо идем по пути к выполнению обещанных на текущий год 40 миллиардов евро», — заявил генсек НАТО.

Рютте раскрыл подробности финансирования военной помощи альянса Украине в 2024 году. По его оценкам, за первую половину года страны организации отправили военную помощь объемом 20,9 миллиарда евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично представил Верховной Раде свой «план победы». Украинское руководство потребовало от Запада приглашение в НАТО в ближайшее время.