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09:08, 16 октября 2024Мир

Харрис отреагировала на танцы Трампа фразой «надеюсь, с ним все в порядке»

Харрис выразила надежду, что Трамп в порядке, после его танцев на митинге

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США, вице-президент Камала Харрис выразила надежду, что у ее конкурента, бывшего американского лидера Дональда Трампа «все в порядке», после того как он устроил танцевальную вечеринку на предвыборном митинге после падения двух зрителей в обморок. Соответствующая публикация появилась в аккаунте Харрис в социальной сети Х.

«Надеюсь, с ним все в порядке», — написала вице-президент.

Предвыборный штаб Харрис также отреагировал на танцы бывшего американского лидера, отметив, что тот «выглядит потерянным, сбитым с толку».

Ранее на предвыборном мероприятии Трампа два зрителя потеряли сознание, им была оказана медицинская помощь. После этого экс-президент попросил включить музыку и начал под нее танцевать. Упавших в обморок зрителей Трамп назвал патриотами и заявил, что благодаря им у остальных гостей мероприятия «появилась хорошая музыка».

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      Елизавета Мытарева
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