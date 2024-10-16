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01:26, 16 октября 2024Мир

В Италии заявили о введении жестких ограничений на экспорт вооружений в Израиль

Премьер Италии Мелони: Рим ввел жесткие санкции на экспорт вооружений в Израиль
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Andrea Calandra / Global Look Press

Рим ввел самые жесткие среди партнеров ограничения на экспорт вооружений в Израиль, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнила политик, после начала израильской операции в секторе Газа 7 октября 2023 года правительство немедленно приостановило выдачу всех новых лицензиий на экспорт оружия в Израиль. Выданные до этой даты документы были проанализированы в каждом конкретном случае.

«Позиция Италии, заключающаяся в полном блоке всех новых экспортных лицензий, является гораздо более строгой, гораздо более ограничительной, чем применяемые партнерами: Францией, Германией, Великобританией», — подчеркнула Мелони.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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      Марина Совина
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