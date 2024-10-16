В Италии заявили о введении жестких ограничений на экспорт вооружений в Израиль

Премьер Италии Мелони: Рим ввел жесткие санкции на экспорт вооружений в Израиль

Рим ввел самые жесткие среди партнеров ограничения на экспорт вооружений в Израиль, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнила политик, после начала израильской операции в секторе Газа 7 октября 2023 года правительство немедленно приостановило выдачу всех новых лицензиий на экспорт оружия в Израиль. Выданные до этой даты документы были проанализированы в каждом конкретном случае.

«Позиция Италии, заключающаяся в полном блоке всех новых экспортных лицензий, является гораздо более строгой, гораздо более ограничительной, чем применяемые партнерами: Францией, Германией, Великобританией», — подчеркнула Мелони.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

