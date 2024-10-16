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16:21, 16 октября 2024Ценности

Карди Би отпраздновала 32-летие в платье времен работы в стриптиз-клубе

Фото: Johnny Nunez / WireImage / Getty Images

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би отпраздновала 32-летие в платье времен работы в стриптиз-клубе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в черном платье длины мини, оформленном прозрачной юбкой и глубоким декольте. Также она позировала перед камерой в открытых сияющих туфлях.

В описании к фото исполнительница рассказала, что перед праздничным мероприятием отправилась в мужской клуб Staten Dolls и купила платье, в котором проработала четыре года. «Мне забавно, что сотрудники клуба не видят во мне Карди Би. Они все еще относятся ко мне как к Камилле (забавный факт — это было мое имя в стриптизе)», — призналась звезда.

Ранее Карди Би похвасталась роскошной коллекцией сумок на 194 миллиона рублей.

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      Мария Винар
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