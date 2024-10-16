Президента Польши испугали выпускники МГИМО

Президент Польши Дуда отказался назначать выпускников МГИМО на должности послов

Президент Польши Анджей Дуда отказался назначать предложенных правительством выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на должности послов, так как обеспокоен якобы тесной связью вуза с российскими спецслужбами. Отрывки его выступления перед сеймом опубликовало издание Rzeczpospolita.

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений», — заявил польский лидер.

По словам Дуды, образовательное учреждение «пронизано российскими спецслужбами» и является «инструментом вербовки ключевых агентов по всему миру».

Глава государства также подчеркнул, что послы назначаются именно президентом в соответствии с конституцией Польши.

В феврале 2023 года стало известно, что Министерство иностранных дел Польши очистило свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО, которые, по мнению ведомства, стали участниками «великого проекта советского империализма».