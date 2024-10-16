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13:55, 16 октября 2024Мир

Президента Польши испугали выпускники МГИМО

Президент Польши Дуда отказался назначать выпускников МГИМО на должности послов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент Польши Анджей Дуда отказался назначать предложенных правительством выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на должности послов, так как обеспокоен якобы тесной связью вуза с российскими спецслужбами. Отрывки его выступления перед сеймом опубликовало издание Rzeczpospolita.

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений», — заявил польский лидер.

По словам Дуды, образовательное учреждение «пронизано российскими спецслужбами» и является «инструментом вербовки ключевых агентов по всему миру».

Глава государства также подчеркнул, что послы назначаются именно президентом в соответствии с конституцией Польши.

В феврале 2023 года стало известно, что Министерство иностранных дел Польши очистило свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО, которые, по мнению ведомства, стали участниками «великого проекта советского империализма».

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