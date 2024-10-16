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20:53, 16 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о последнем ненастном дне

Метеоролог Позднякова: 17 октября станет последним ненастным днем в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четверг, 17 октября, станет для Москвы последним ненастным днем. После в столицу придет потепление, сообщает RTVI со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

В четверг минимальная температура приблизится к климатической норме и составит 7-9 градусов тепла, по области возможны заморозки до минус 1 градуса. В ночь на пятницу не ожидается осадков, однако утром местами возможен туман. В связи с этим метеоролог порекомендовала водителям быть аккуратнее: видимость на дорогах ухудшится, увеличится скольжение.

В пятницу, 18 октября, дневная температура составит плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 3-8 градусов по региону. Осадков не будет. В выходные погода начнет заметно улучшаться. «Ночью будет больше прояснений, особенно в субботу. Минимальная ночная температура в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — возможно понижение до минус 3 градусов. Дневная температура в субботу — 9-11 градусов. Практически такой же она останется и в воскресенье», — рассказала метеоролог.

Ранее синоптики пообещали москвичам сюрприз в виде теплой погоды на следующей неделе.

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