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10:40, 16 октября 2024Экономика

Подтверждение операций доверенными лицами задумали распространить на снятие наличных

«Известия»: в законопроект о доверенных лицах россиян в банках внесут поправки

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Механизм «второй руки», при использовании которого пожилые и другие социально уязвимые категории россиян смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих банковских переводов, задумали распространить на снятие наличных и получение кредитов, поскольку именно таким путем деньги граждан все чаще попадают к мошенникам. О соответствующем предложении проекта Народного фронта «За права заемщиков» в рамках рассматриваемого Госдумой законопроекта пишут «Известия».

Документ был одобрен в первоначальном виде в мае, сейчас идет подготовка к его второму чтению, которое, как ожидается, состоится текущей осенью. Как стало известно изданию из близких к ЦБ РФ источников, из проекта исключат доверенности на третьи лица, выдаваемые в целях подтверждения операций, которые, вероятно, заменят допсоглашениями к договорам. Также планируется предусмотреть порядок отказа клиента от механизма, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны «второй руки».

Как отмечают журналисты, еще одним предметом дискуссии является вопрос о распространении механизма на операции по СБП, на долю которых приходится более 80 процентов переводов между физлицами. По их данным, обсуждение деталей в Госдуме пока продолжается.

Ранее сообщалось, что, согласно нововведению, доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка должно будет подтвердить либо отклонить операцию. При этом доступа к счетам и деньгам «вторая рука» иметь не будет. Такой сервис, используемый для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян, работает в стране с 2021 года. В Центробанке поддержали предложение депутатов сделать этот механизм обязательным для 13 ключевых банков РФ.

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