Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 21 мая 2024Экономика

У россиян появятся доверенные лица для подтверждения операций в банках

Госдума одобрила законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий системно значимые банки давать возможность клиентам назначать доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно так называемому правилу второй руки, появившееся у россиянина доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка должно подтвердить либо отклонить операцию. Порядок информирования и тарифы за услугу будут прописывать в отдельном соглашении. При этом доступа к счетам и деньгам «вторая рука» иметь не будет.

Такой сервис, используемый для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян, работает в стране с 2021 года. После того как осенью 2023-го депутаты предложили сделать этот механизм обязательным для 13 ключевых банков РФ, глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась в поддержку инициативы.

Ранее во вторник депутаты в третьем окончательном чтении приняли решение об ограничении в России максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета суммой в размере 100 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

      В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

      В Донецке избили полицейского и его жену

      Солистка «Винтаж» вспомнила о застрявших в горле во время концерта конфетти

      В США заявили о разгроме ВСУ и конце конфликта на Украине

      Володин заступился за русского философа Ильина

      В России подорожал бензин после разрешения на экспорт

      Командир «Ахмата» заявил о расколе украинских элит

      На Западе заявили об уничтожении украинской энергетики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше