У россиян появятся доверенные лица для подтверждения операций в банках

Госдума одобрила законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий системно значимые банки давать возможность клиентам назначать доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно так называемому правилу второй руки, появившееся у россиянина доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка должно подтвердить либо отклонить операцию. Порядок информирования и тарифы за услугу будут прописывать в отдельном соглашении. При этом доступа к счетам и деньгам «вторая рука» иметь не будет.

Такой сервис, используемый для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян, работает в стране с 2021 года. После того как осенью 2023-го депутаты предложили сделать этот механизм обязательным для 13 ключевых банков РФ, глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась в поддержку инициативы.

Ранее во вторник депутаты в третьем окончательном чтении приняли решение об ограничении в России максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета суммой в размере 100 тысяч рублей.

