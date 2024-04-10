ЦБ поддержал механизм борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян

ЦБ заявил о необходимости сервиса «второй руки» для борьбы с обманом пожилых

Центробанк России поддержал закон о создании механизма «второй руки» для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует РБК.

Сервис «второй руки» позволит гражданам привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций. Это защитит их от уловок мошенников, поэтому такой механизм правильно закрепить на законодательном уровне, пояснила Набиуллина.

Данный сервис работает в России с августа 2021 года, он затрагивает клиентов с инвалидностью, представителей к маломобильных граждан, а также женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Такие пользователи банковских услуг могут назначить другого клиента банка ответственным за контроль их переводов. Осенью 2023 года депутаты предложили сделать этот механизм обязательным для 13 системных банков.

