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04:07, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла неожиданное последствие карьеры в секс-индустрии

Кадр: Plug Talk Podcast / YouTube

Американская порнозвезда Ана Фокс раскрыла неожиданное для нее последствие карьеры в секс-индустрии. На эту тему она высказалась в подкасте Plug Talk, выпуск вышел на YouTube.

Гостья подкаста призналась, что поначалу не задумывалась о том, что у нее могут появиться фанаты. «Это достаточно тяжело, потому что мои фанаты очень увлеченные. Я порой жалею, что я не писательница или что-то такое», — заявила Фокс.

Порноактриса отметила, что иногда поклонники ведут себя слегка агрессивно и пытаются заговорить с ней в общественных местах о ее съемках. «Я люблю своих фанатов, но у нас интересные отношения. Часто я забываю о том, какие они эмоциональные», — добавила она.

Ранее порноактриса из США Элисон Рей назвала причины прихода в секс-индустрию. В частности, она заявила, что начала сниматься в порно, так как это позволяет ей заниматься сексом с привлекательными людьми.

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      Олег Давыдов
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