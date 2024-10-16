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19:16, 16 октября 2024Экономика

Путин поручил готовиться к зиме

Путин поручил правительству подготовиться к зиме

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к зимнему сезону. С этого вопроса он начал совещание с правительством, передает ТАСС.

Путин попросил министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина доложить об уже проделанной работе. В ответ Файзуллин сообщил, что к настоящему моменту отопительный сезон начался в 72 российских регионах.

Путин одобрил ход подготовки, однако отметил, что сделать предстоит еще немало. «Готовимся активно, надеюсь, что все будет сделано. Работа большая, на самом деле, по стране», — заявил президент.

Ранее юрист Константин Крохин напомнил россиянам о возможности получить компенсацию за холодные батареи. По его словам, если отопление в жилом доме не включили вовремя, жильцы имеют право потребовать перерасчет платы за услуги ЖКХ.

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      Александра Качан
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