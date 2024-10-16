Родственники не выживших в Охотском море россиян обвинили госструктуры в халатности

Семья погибших в Охотском море Пичугиных обвинила госструктуры в халатности

Семья Ильи и Сергея Пичугиных, которые не выжили, сбившись с маршрута в Охотском море, обвинила госструктуры в том, что те халатно отнеслись к поискам пропавших путешественников. О претензии родственников россиян стало известно Telegram-каналу Mash.

Близкие уверены, что представители регионального управления МЧС и прокуратуры недобросовестно выполняли свою работу.

Отмечается, что семья много раз просила продолжать поиски, однако в ведомствах им отвечали, что денег на привлечение вертолетов нет — якобы каждый вылет обходится в миллион рублей.

Пичугиным пришлось искать пропавших своими силами. Несколько раз спасатели исследовали местность с помощью вертолета, но отказались брать на борт семью Пичугиных.

Последние утверждают, что смогли бы разглядеть близких в море, если бы их пустили на борт вертолета.

Ранее сообщалось, что 46-летний Михаил Пичугин, которого обнаружили в Охотском море на 67-й день дрейфа в лодке вместе с телами родственников, смог заговорить только спустя несколько часов после его спасения рыбаками с судна «Ангел».

Найденный россиянин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с маршрута при следовании на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина в лодке, в которой также находились тела его родственников.