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09:56, 16 октября 2024Россия

Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

Найденный в море Пичугин смог заговорить через несколько часов после спасения

Фото: Michael Buechi / Unsplash

46-летний Михаил Пичугин, которого обнаружили в Охотском море на 67-й день дрейфа в лодке вместе с телами родственников, смог заговорить только спустя несколько часов после его спасения рыбаками с судна «Ангел». Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Сильного обморожения у Михаила не было, но он был холодным. Говорить смог только через несколько часов», — рассказал собеседник издания.

По его словам, дрейфовавший больше двух месяцев в море мужчина был обессилен — моряки носили его по кораблю на руках. Пичугина после спасения раздели и отправили в душ.

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Ранее принимавший участие в спасении матрос Василий Солнцев рассказал, что сначала матросы с судна «Ангел» приняли лодку Пичугина за буй. Когда они подплыли ближе, то начали различать силуэт человека.

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов.

После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию. Он дал первый комментарий и сообщил, что чувствует себя нормально. Мужчине может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил свое судно должным образом.

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      Анастасия Шейкина
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