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09:09, 16 октября 2024Россия

Матрос рассказал о спасении выжившего после 67 дней дрейфа в море россиянина

Матрос Солнцев: дрейфовавшего 67 дней лодку Пичугина сначала приняли за буй

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Матрос рыболовецкого судна «Ангел» Василий Солнцев, который принимал участие в спасении 45-летнего Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море, рассказал об обнаружении лодки. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Увидели, какой-то буй мелькает или что-то подобное. Подошли ближе и увидели человека в лодке. Сразу спасать начали... Мы ему дали мешок, он в него залез, и мы подняли его краном», — вспоминает мужчина.

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По его словам, Михаил после спасения был сильно обезвожен. Моряки давали ему воду ложками, чтобы не вызвать у организма отторжение. Мокрую одежду Пичугину заменили на сухую, его также укутали в одеяло.

В ночь на среду, 15 октября, лодку с Пичугиным, который единственный из трех человек на борту остался живым, заметили рыбаки в Охотском море. Мужчина вместе с братом и племянником в начале августа отправились на Шантарские острова посмотреть горбатых китов. Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли спустя более чем два месяца в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут. Мужчина за время дрейфа похудел на 50 килограммов — предварительно, ему удалось выжить благодаря избыточному весу.

После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию. Он дал первый комментарий и сообщил, что чувствует себя нормально. Пережившему 67 дней дрейфа мужчине может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил должным образом свое судно.

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      Анастасия Шейкина
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