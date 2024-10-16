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08:19, 16 октября 2024Россия

Выживший после 67 дней дрейфа в лодке с телами родных россиянин дал первый комментарий

Выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море Пичугин: самочувствие нормальное

Фото: Telegram-канал Amur Mash

Выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море 46-летний Николай Пичугин дал первый комментарий после спасения рыбаками. Его публикует РЕН ТВ.

Мужчина рассказал журналистам, что чувствует себя нормально, его «чинят потихонечку». В свою очередь, врач магаданской областной больницы, где находится пострадавший, добавил, что находится на связи с супругой Пичугина.

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В сети ранее появились первые кадры Пичугина из реанимации. Сообщалось, что после выздоровления мужчина планирует вернуться к семье в Бурятию.

В ночь на среду, 15 октября, лодку с Пичугиным, который единственный из трех человек на борту остался живым, заметили рыбаки в Охотском море. Мужчина вместе с братом и племянником в начале августа отправились на Шантарские острова посмотреть горбатых китов, плыть путешественники решили по несуществующему туристическому маршруту. Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли спустя более чем два месяца в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут.

Пичугин, предварительно, смог прожить в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды. Выживший мужчина также рассказал подробности о последних днях жизни брата, который во время дрейфа потерял сына. Родственник, по его словам, кричал и пытался выпрыгнуть из судна.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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