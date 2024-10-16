РБК: Роспатент отказал агрохолдингу в регистрации товарного знака в виде буквы V

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала агрохолдингу Valov Group в регистрации товарного знака в виде буквы V, об этом сообщает РБК.

Решение было принято по итогам рассмотрения возражений и заявлений в коллегиях Палаты по патентным спорам. Там сослались на подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса, запрещающий проводить регистрацию, если это противоречит общественным интересам.

Роспатент пояснил, что символ V воспринимается в обществе как знак Вооруженных сил России. В документе указано, что латинская буква V наносится на военную технику и обмундирование, а также используется «гражданскими лицами в качестве обозначения, указывающего на поддержку вооруженных сил, демонстрацию гражданской позиции».

Агрохолдинг в ноябре прошлого года подал заявку на регистрацию товарного знака в виде серого круга, внутри которой находится латинская буква V. Компания предполагала таким образом маркировать свои товары, в том числа сельскохозяйственные инструменты, доильные и уборочные машины, кормушки для животных, молочную продукцию.

Ранее стало известно, что швейцарская корпорация Nestle решила сохранить права на товарные знаки «Нескафе» в России и возобновила подачу соответствующих заявок в Роспатент.