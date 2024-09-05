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15:06, 5 сентября 2024Экономика

В Nestle решили сохранить права на товарные знаки «Нескафе» в России

RB.RU: Nestle подает заявки на регистрацию в РФ товарных знаков бренда Nescafe

Фото: Unsplashe

Швейцарская корпорация Nestle решила сохранить права на товарные знаки (ТЗ) «Нескафе» в России и возобновила подачу соответствующих заявок в Роспатент. Об этом пишет RB.RU.

Эксперты предполагают, что таким образом корпорация пытается спасти свои ТЗ от принудительного аннулирования, поскольку по закону их регистрацию могут досрочно прекратить по иску заинтересованных лиц в случае неиспользования в течение трех лет. При этом повторное прохождение указанной процедуры позволяет «обнулить» эти сроки.

В 2024 году ушедшие из России компании действительно активно обращаются в Роспатент с такими заявками. В частности, не менее 17 заявок на регистрацию подал автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai, а IKEA уже продлила срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года.

В марте 2022 года Nestle анонсировала прекращение производства и реализации в РФ продукции под брендами KitKat и Nesquik. Также в компании заявили о прекращении инвестиций на местном рынке, при этом по итогам 2023 года она с выручкой в 210 миллиардов рублей вошла в топ-10 крупнейших иностранных компаний в России.

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      Дмитрий Воронин
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