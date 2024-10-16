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10:08, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли полезные свойства китайской лапши

Малышева и Коновалов: китайская лапша укрепляет иммунитет и защищает от микробов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам полезные свойства китайской лапши. Специалисты заявили, что это блюдо укрепляет иммунитет и защищает от микробов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что сианьская лапша содержит вещество селен. «В 100 граммах лапши содержится практически 50 процентов суточной нормы селена, а он нам нужен для того, чтобы наша иммунная система функционировала нормально», — отметил Коновалов.

По словам Малышевой, в китайскую лапшу также добавляют лук, который содержит антоцианы. «Антоцианы обладают антимикробным действием, поэтому они разрушают все микробы», — объяснила врач.

Ранее Малышева и Коновалов назвали лимонный сорбет лучшим на свете десертом. По их словам, сорбет защищает от слепоты благодаря содержанию витамина С.

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      Олег Давыдов
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