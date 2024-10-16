Россиянин забил мать-пенсионерку и оторвал ей уши

В Волгоградской области россиянин расправился с матерью и оторвал ей уши

В Волгоградской области россиянин предстанет перед судом за расправу над пожилой матерью. Об этом в среду, 16 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 января мужчина вступил в перепалку с матерью, после того как соседи осудили за ненадлежащий уход за пожилой женщиной. Впавший в ярость россиянин нанес женщине не менее десяти ударов кулаком, а после попытался сорвать с ее шеи висевший на веревке ключ от квартиры. В борьбе он оторвал пенсионерке обе ушные раковины. Бросив избитую пожилую женщину на полу, мужчина ушел домой.

На следующий день, заглянув к матери, он увидел, что женщина лежит без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Медикам не удалось спасти пенсионерке жизнь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

8 апреля сообщалось, что в Якутии ревнивый россиянин отрезал жене ухо и нос.