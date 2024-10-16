Россиянка дебютировала на показе Victoria's Secret

Модель из Вязьмы Виктория Евсеева дебютировала на показе Victoria's Secret

Россиянка Виктория Евсеева дебютировала на модном показе бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующее фото публикует журнал Elle.

21-летняя модель из Вязьмы прошла по подиуму в комплекте нижнего белья фиолетового цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Ее внешний вид дополнили юбка длины мини, огромные крылья и открытые туфли на шпильке.

Известно, что девушка начала свою карьеру в возрасте 14 лет. Она участвовала в показах люксовых марок Cahnel и Elie Saab, а также неоднократно попадала в рейтинг сайта по моделингу Models.com.

В сентябре прошлого года российская модель Полина Яцук раскрыла жестокую правду о своей профессии. Манекенщица призналась, что работает в индустрии 13 лет. На протяжении этого периода она регулярно сталкивалась с осуждением со стороны представителей агентства по поводу фигуры и веса.