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12:41, 16 октября 2024Ценности

Россиянка дебютировала на показе Victoria's Secret

Модель из Вязьмы Виктория Евсеева дебютировала на показе Victoria's Secret

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Victoria's Secret

Россиянка Виктория Евсеева дебютировала на модном показе бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующее фото публикует журнал Elle.

21-летняя модель из Вязьмы прошла по подиуму в комплекте нижнего белья фиолетового цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Ее внешний вид дополнили юбка длины мини, огромные крылья и открытые туфли на шпильке.

Известно, что девушка начала свою карьеру в возрасте 14 лет. Она участвовала в показах люксовых марок Cahnel и Elie Saab, а также неоднократно попадала в рейтинг сайта по моделингу Models.com.

В сентябре прошлого года российская модель Полина Яцук раскрыла жестокую правду о своей профессии. Манекенщица призналась, что работает в индустрии 13 лет. На протяжении этого периода она регулярно сталкивалась с осуждением со стороны представителей агентства по поводу фигуры и веса.

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      Мария Винар
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