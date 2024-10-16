Джареда Лето позвали выступить в России

Shot: организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концертах в России

Организаторы начали вести переговоры с актером и певцом Джаредом Лето о возможности выступления музыкальной группы 30 Seconds to Mars в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, один концерт музыканта будет стоить миллион долларов.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко позитивно оценила желание артиста дать концерт в России.

До этого на концерте в Белграде Джаред Лето сказал, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними. Это заявление вызвало недовольство и критику со стороны украинцев и Министерства иностранных дел Украины.