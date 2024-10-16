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20:48, 16 октября 2024Россия

Российскую учительницу уволили после слов о ненависти к детям

В Тюмени уволили школьную учительницу, записавшую видео с оскорблением детей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Тюмени уволили учительницу, которая записала видео с оскорблением школьников, а также заявляла, что ненавидит детей. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Видео было снято еще два года назад, однако распространилось только сейчас. Во время ролика преподаватель говорит, что в школе ее держит только хорошая зарплата Также она признается, что ненавидит детей. При этом педагог использовала нецензурную лексику.

«Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми», — приводит центр слова директора школы № 63 Елены Трифоновой.

Ранее стало известно, что в городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с учителем после опоздания на урок. На видеоролике видно, как подросток оскорбляет педагога, а затем набрасывается на него с кулаками.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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