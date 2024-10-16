Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

В США пожилая женщина по неизвестной причине хранила печенье с 1940 года

Женщина из США нашла необычную семейную реликвию во время уборки. Об этом пишет Local 4.

Линда Вайсман с семьей после смерти пожилой матери убирали в ее доме. По словам Вайсман, мать была одержима чистотой, поэтому работы было не так много. Однако, разбирая холодильник, она совершила необычное открытие — в морозильной камере оказалось одно-единственное печенье с прикрепленной к нему запиской. «Печенье, испеченное миссис Чамберс в августе 1940 года в доме Блакешипов», — было написано на бумаге чернилами. Было очевидно, что печенье хранили в морозилке не одно десятилетие, его возраст составляет 84 года.

Вайсман провела небольшое исследование и выяснила, что печенье приготовила бабушка жены ее дяди. При этом в 1940 году еще не изобрели холодильники с морозильными камерами. Несмотря на это, памятное печенье выжило, а после смерти женщины перешло в руки семьи ее мужа, которая по неизвестной причине не стала от него избавляться.

Вайсманы до сих пор не знают, почему именно это печенье стало реликвией. Возможно, это было последнее печенье, которое сделала миссис Чамберс, и внучка решила сохранить его как память о ней. А может быть, это была какая-то семейная шутка. В любом случае Линда Вайсман решила снова положить печенье в морозилку и сказала, что ее сыновьям придется разделить его между собой, когда ее не станет.

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