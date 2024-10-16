Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:40, 16 октября 2024Из жизни

Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

В США пожилая женщина по неизвестной причине хранила печенье с 1940 года

Фото: Jonathan Taylor / Unsplash

Женщина из США нашла необычную семейную реликвию во время уборки. Об этом пишет Local 4.

Линда Вайсман с семьей после смерти пожилой матери убирали в ее доме. По словам Вайсман, мать была одержима чистотой, поэтому работы было не так много. Однако, разбирая холодильник, она совершила необычное открытие — в морозильной камере оказалось одно-единственное печенье с прикрепленной к нему запиской. «Печенье, испеченное миссис Чамберс в августе 1940 года в доме Блакешипов», — было написано на бумаге чернилами. Было очевидно, что печенье хранили в морозилке не одно десятилетие, его возраст составляет 84 года.

Вайсман провела небольшое исследование и выяснила, что печенье приготовила бабушка жены ее дяди. При этом в 1940 году еще не изобрели холодильники с морозильными камерами. Несмотря на это, памятное печенье выжило, а после смерти женщины перешло в руки семьи ее мужа, которая по неизвестной причине не стала от него избавляться.

Вайсманы до сих пор не знают, почему именно это печенье стало реликвией. Возможно, это было последнее печенье, которое сделала миссис Чамберс, и внучка решила сохранить его как память о ней. А может быть, это была какая-то семейная шутка. В любом случае Линда Вайсман решила снова положить печенье в морозилку и сказала, что ее сыновьям придется разделить его между собой, когда ее не станет.

Материалы по теме:
На пляжах в США делают жуткие находки. Что спрятано в «ведьминых бутылках» и почему их боятся открывать?
На пляжах в США делают жуткие находки.Что спрятано в «ведьминых бутылках» и почему их боятся открывать?
29 ноября 2023
«Страдания открыли мне великую истину» Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
«Страдания открыли мне великую истину»Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
17 января 2021

Ранее сообщалось, что в Великобритании почта доставила открытку спустя 121 год после отправления. Загадочная почтовая карточка из города Фишгард, Уэльс, пришла на адрес банка в городе Суонси 16 августа.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье расстреляли полковника армейского спецназа. Погибший офицер неделю назад вернулся с СВО

      Уговаривавшего знакомых совершить теракт в российском регионе осудили на 15 лет

      Ряд российских регионов предупредили о скачке температур

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с Telegram

      Мировые цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум

      На Украине задержали чиновника «Укрэнерго» за пророссийские взгляды

      Политолог назвал последствие отказа Запада от плана Зеленского

      Первый дрон-камикадзе Франции прошел испытания

      В Германии фразой «нет слов» высказались о «плане победы» Зеленского

      В российском регионе новобранцам СВО стали выплачивать дополнительно миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше