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10:34, 16 октября 2024Мир

Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая одними из самых важных для мира и человечества

Председатель Си Цзиньпин: отношения США и КНР касаются благополучия человечества

Фото: Florence Lo / Reuters

Отношения США и Китая касаются будущего мира и благополучия человечества. Об этом в письме Национальному комитету по американо-китайским отношениям сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на китайский МИД.

«Китайско-американские отношения являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире, они касаются благополучия народов двух стран и будущей судьбы человечества», — написал китайский лидер.

Си подчеркнул, что Пекин в отношениях с Вашингтоном всегда исходит из принципа взаимного уважения и взаимовыгодного существования.

«Обе страны должны способствовать развитию друг друга, а не создавать препятствия», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке США натравить страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Россию и Китай.

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      Виктория Кондратьева
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