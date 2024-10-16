Стало известно о нарушении США договора ОСВ из-за поставки ракет Европе

ФСБ: США нарушили договор ОСВ из-за поставки ракет Европе в 1979 году

В 1979 году США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II), однако уже в декабре того же года в НАТО под давлением Вашингтона решили разместить американские ракеты средней дальности в ряде западноевропейских стран, что стало нарушением договора. Об этом говорится в рассекреченном документе Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает ТАСС.

Согласно рассекреченным данным, 25 июля 1980 года президент США Джеймс Картер подписал секретную президентскую директиву, в которой говорилось о «новой ядерной доктрине». Докумень допускал возможность начала США полномасштабной ядерной войны против Советского Союза.

При этом по данным министра обороны США Гарольда Брауна, Картер первоначально отдал распоряжение о пересмотре политики выбора объектов для ядерных ударов по Советскому Союзу еще летом 1977 года.

Ранее ФСБ рассекретила рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время боев у реки Халхин-Гол в августе 1939 года. Ведомство опубликовало документ допроса взятого в плен старшего унтер-офицера японской армии Хаяси Кадзуо.