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12:59, 16 октября 2024Путешествия

Турист пошел купаться в море, попал в сильное течение и не выжил

Usa Today: турист, унесенный течением во время купания на Гавайях, не выжил

Фото: Hugh Gentry / Reuters

Трое туристов пошли купаться на Гавайях и были унесены в море сильным течением. Об этом пишет портал Usa Today.

Уточняется, что две женщины в возрасте 72 лет и 31 года из американского штата Оклахома и 63-летний мужчина из Калифорнии отправились на пляж Кейки, вокруг которого были установлены таблички, предупреждающие об опасности, и во время купания попали в сильное течение. Один из спасателей увидел людей в воде и вместе с коллегами бросился им на помощь. Всех троих вытащили на берег на спасательной доске.

Как сообщает источник, женщин доставили в больницу, одна из них была в критическом состоянии, другая — в тяжелом. Сопровождавший их мужчина не выжил.

В конце августа британский турист пошел купаться на пляж испанского курорта Кульера и скрылся под водой. Пожилой мужчина зашел в море, в то время как на пляже был установлен красный флаг.

Алина Черненко
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