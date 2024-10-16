Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

Жителю Херсонской области дали 8 лет за участие в украинском нацбатальоне

В Херсонской области россиянину дали восемь лет колонии строгого режима за участие в деятельности «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом в среду, 16 октября, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным агентства, 58-летний мужчина принимал активное участие в деятельности нацбатальона на территории Украины. В отношении него было возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Первый год своего срока осужденный проведет в крытой тюрьме.

26 сентября Генический районный суд Херсонской области приговорил его коллегу по нацбатальону — местного жителя Гусейна Гусейнова к 3,5 года колонии.