Уговаривавшего знакомых совершить теракт в российском регионе осудили на 15 лет

Житель Бердянска, склонявший знакомых к совершению теракта, получил срок

Жителя Бердянска приговорили к 15 годам колонии строгого режима за вербовку и склонение к совершению теракта знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 31-летний мужчина, ранее служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), решил совершить в Запорожской области теракт. Для этого он с апреля 2023 года в Бердянске уговаривал двух своих знакомых ему помочь. При этом у мужчины было спрятано в тайнике самодельное взрывное устройство.

Довести дело до конца мужчина не смог, его действия пресекли сотрудники МВД. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области суд дал женщине 12,5 года колонии за подготовку диверсии.