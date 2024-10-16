Россиянка получила 12,5 года колонии за подготовку диверсии

Белгородский областной суд приговорил россиянку к 12,5 года колонии общего режима за подготовку диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Женщину признали виновной по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и покушении на диверсию. Также ей назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.
По данным силовиков, подсудимая получила задание от украинских спецслужб, незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв на железной дороге.
Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео задержания россиянки за призывы к насилию против русских.