Россиянка получила 12,5 года колонии за подготовку диверсии

В Белгородской области суд дал женщине 12,5 года колонии за подготовку диверсии

Белгородский областной суд приговорил россиянку к 12,5 года колонии общего режима за подготовку диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Женщину признали виновной по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и покушении на диверсию. Также ей назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

По данным силовиков, подсудимая получила задание от украинских спецслужб, незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв на железной дороге.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео задержания россиянки за призывы к насилию против русских.