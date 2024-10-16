Задержание ФСБ россиянки за призывы к насилию против русских попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянки за призывы к насилию против русских

Задержание сотрудниками ФСБ россиянки, которая призывала к насилию против русских, попало на видео. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как ведется наблюдение за подъездом, оттуда выходит женщина и идет по улице. К ней подъезжает автомобиль с силовиками, они представляются, надевают на нее наручники и сажают в машину. В отделе на допросе задержанная сообщила, что публиковала в чате свои высказывания, которые имели противоправный характер.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Женщине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала призывавшего к расправе над российскими военными украинца.