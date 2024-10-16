ULA продолжит исследовать аномалию Vulcan

ULA продолжит исследовать аномалию, возникшую при втором пуске ракеты Vulcan

Компания United Launch Alliance (ULA) продолжит исследовать аномалию, возникшую при втором пуске ракеты Vulcan. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе запуска Vulcan, состоявшегося 4 октября, у одного из двух боковых твердотопливных ускорителей GEM 36XL центрального блока носителя оторвалось сопло, в результате чего развертывание массогабаритного макета полезной нагрузки отстало на 20 секунд от графика. «Чистый эффект этого составил менее двух процентов от общего импульса ускорителя», — заявил на Международном астронавтическом конгрессе глава ULA Тори Бруно.

Он добавил, что сопло не повлияло на сам двигатель и не поставило под угрозу саму ракету, а небольшую потерю тяги компенсировали агрегаты центрального блока BE-4. Бруно сказал, что инженеры продолжают анализировать данные полета, поскольку ничего подобного не наблюдалось в 35 запусках GEM 63 и нескольких более крупных GEM 36XL, используемых на Vulcan.

Глава ULA отказался обсуждать вопрос того, как аномалия повлияет на сертификацию Vulcan для запусков в интересах национальной безопасности США.

Ранее издание со ссылкой на Бруно сообщило, что стоимость разработки новой ракеты Vulcan не превысила семь миллиардов долларов.