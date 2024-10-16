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13:27, 16 октября 2024Наука и техника

ULA продолжит исследовать аномалию Vulcan

ULA продолжит исследовать аномалию, возникшую при втором пуске ракеты Vulcan

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания United Launch Alliance (ULA) продолжит исследовать аномалию, возникшую при втором пуске ракеты Vulcan. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе запуска Vulcan, состоявшегося 4 октября, у одного из двух боковых твердотопливных ускорителей GEM 36XL центрального блока носителя оторвалось сопло, в результате чего развертывание массогабаритного макета полезной нагрузки отстало на 20 секунд от графика. «Чистый эффект этого составил менее двух процентов от общего импульса ускорителя», — заявил на Международном астронавтическом конгрессе глава ULA Тори Бруно.

Он добавил, что сопло не повлияло на сам двигатель и не поставило под угрозу саму ракету, а небольшую потерю тяги компенсировали агрегаты центрального блока BE-4. Бруно сказал, что инженеры продолжают анализировать данные полета, поскольку ничего подобного не наблюдалось в 35 запусках GEM 63 и нескольких более крупных GEM 36XL, используемых на Vulcan.

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Глава ULA отказался обсуждать вопрос того, как аномалия повлияет на сертификацию Vulcan для запусков в интересах национальной безопасности США.

Ранее издание со ссылкой на Бруно сообщило, что стоимость разработки новой ракеты Vulcan не превысила семь миллиардов долларов.

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      Иван Потапов
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