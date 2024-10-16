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08:38, 16 октября 2024Мир

Умер отказавшийся блокировать миротворцев России в Приштине генерал

Умер отказавшийся блокировать российских миротворцев в Приштине генерал Джексон
Майк Джексон (слева)

Майк Джексон (слева). Фото: Hazir Reka / Reuters

Бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Майк Джексон, известный отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер в возрасте 80 лет. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Всего Джексон провел на военной службе 45 лет. В 1999 году он взял на себя командование силами НАТО для Косова. Британский генерал прославился после того, как в июне того года не выполнил приказ по блокированию российских миротворцев. Они совершили успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине.

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Тогда Джексон сообщил главнокомандующему Объединенными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку, что не намерен «начинать третью мировую войну» из-за его приказа.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об участии в решении о захвате аэропорта в Приштине. Тогда он занимал пост секретаря Совета безопасности России.

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      Марина Совина
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