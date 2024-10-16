Умер отказавшийся блокировать российских миротворцев в Приштине генерал Джексон

Бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Майк Джексон, известный отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер в возрасте 80 лет. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Всего Джексон провел на военной службе 45 лет. В 1999 году он взял на себя командование силами НАТО для Косова. Британский генерал прославился после того, как в июне того года не выполнил приказ по блокированию российских миротворцев. Они совершили успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине.

Тогда Джексон сообщил главнокомандующему Объединенными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку, что не намерен «начинать третью мировую войну» из-за его приказа.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об участии в решении о захвате аэропорта в Приштине. Тогда он занимал пост секретаря Совета безопасности России.

