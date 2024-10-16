В экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили во время прогулки с собакой

Гитарист Джейк И Ли получил ранения в результате стрельбы во время прогулки

В бывшего гитариста британского рок-музыканта и лидера Black Sabbath Оззи Осборна Джейка И Ли выстрелили несколько раз во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Fox News.

Музыкант получил несколько огнестрельных ранений. «Ли полностью в сознании и чувствует себя хорошо в отделении интенсивной терапии в больнице Лас-Вегаса. Ожидается, что он полностью поправится», — говорится в заявлении его представителя.

Ранее дочь Оззи Осборна Келли призналась, что в подростковом возрасте нелегально получала наркотики от врачей.