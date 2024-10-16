Политолог Херстель: план победы Зеленского неприемлем для Запада

Западные страны не могут поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, поскольку содержащиеся в нем требования для них неприемлемы. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Херстель в разговоре с «Известиями».

По его словам, в первую очередь речь идет о пункте, который подразумевает вступление Украины в НАТО. Собеседник издания отметил, что большинство стран Европы не поддерживают членство республики в альянсе. «И поэтому американцы не могут пойти на это», — пояснил он.

Кроме того, добавил политолог, Вашингтон отказывается снять ограничения на удары вглубь России, несмотря на просьбы Зеленского. Он также указал на нежелание американских властей одобрить крупные поставки оружия. Херстель полагает, что в итоге Зеленскому придется уступить РФ освобожденные территории.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский и его окружение сами не верят в победу Киева и вступление в НАТО. По его словам, они лишь хотят продлить срок своего нахождения во власти.