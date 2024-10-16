Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 16 октября 2024Мир

В Германии объяснили нежелание Запада поддержать «план победы» Зеленского

Политолог Херстель: план победы Зеленского неприемлем для Запада

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Западные страны не могут поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, поскольку содержащиеся в нем требования для них неприемлемы. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Херстель в разговоре с «Известиями».

По его словам, в первую очередь речь идет о пункте, который подразумевает вступление Украины в НАТО. Собеседник издания отметил, что большинство стран Европы не поддерживают членство республики в альянсе. «И поэтому американцы не могут пойти на это», — пояснил он.

Кроме того, добавил политолог, Вашингтон отказывается снять ограничения на удары вглубь России, несмотря на просьбы Зеленского. Он также указал на нежелание американских властей одобрить крупные поставки оружия. Херстель полагает, что в итоге Зеленскому придется уступить РФ освобожденные территории.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский и его окружение сами не верят в победу Киева и вступление в НАТО. По его словам, они лишь хотят продлить срок своего нахождения во власти.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Начался суд по делу авторитетного российского генерала. Военного могли подбить на аферу из-за тяги к ставкам на спорт

      В Британии обвинили российских шпионов в пожаре на складе DHL

      В Германии объяснили нежелание Запада поддержать «план победы» Зеленского

      ВКС России нанесли удары по пунктам базирования боевиков в Сирии

      В Дагестане построят самую высокую в России мечеть

      Лавров ответил пожаловавшемуся на него экс-премьеру Британии

      В Раде заявили о неверии Зеленского в победу Украины и членство в НАТО

      В США указали на цели украинских беспилотников

      На Западе заявили об усталости украинцев от проблем в стране

      Медведев разгромно проиграл первой ракетке мира на турнире с рекордными призовыми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше