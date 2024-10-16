В Казахстане объяснили решение воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Казахстанский политолог объяснил решение воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Казахстанский политолог Газиз Абишев объяснил решение президента республики Касым-Жомарта Токаева воздержаться от подачи заявки в БРИКС, передает РИА Новости.

«Казахстан, будучи партнером БРИКС, вряд ли будет вступать в ряды этой организации. В этом нет острой необходимости. Казахстан связан тесными отношениями с Россией, подкрепленными стратегическими отношениями», — рассказал Абиев.

Он напомнил, что Казахстан уже состоит с Россией в Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее о решении Казахстана воздержаться от подачи заявки в БРИКС сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. По его словам, это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения.