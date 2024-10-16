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12:18, 16 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане объяснили решение воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Казахстанский политолог объяснил решение воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Фото: Natalia Gusakova / Unsplash

Казахстанский политолог Газиз Абишев объяснил решение президента республики Касым-Жомарта Токаева воздержаться от подачи заявки в БРИКС, передает РИА Новости.

«Казахстан, будучи партнером БРИКС, вряд ли будет вступать в ряды этой организации. В этом нет острой необходимости. Казахстан связан тесными отношениями с Россией, подкрепленными стратегическими отношениями», — рассказал Абиев.

Он напомнил, что Казахстан уже состоит с Россией в Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее о решении Казахстана воздержаться от подачи заявки в БРИКС сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. По его словам, это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения.

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      Валентин Карант
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