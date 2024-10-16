В Кремле раскрыли перспективы Саудовской Аравии по вступлению в БРИКС

Песков: вопрос вступления Саудовской Аравии в БРИКС поднимется в Казани

Вопрос перспективы вступления Саудовской Аравии в БРИКС поднимется на саммите организации в Казани, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, от этого уже будем, из этого будем делать выводы», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что российская сторона с нетерпением ждет приезда на саммит в Казани президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.