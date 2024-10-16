В Кремле рассказали об ожидании прибытия Токаева на саммит БРИКС

Песков: Россия ждет приезда президента Казахстана на саммит БРИКС в Казани

Россия с нетерпением ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы с нетерпением ждем приезда президента Казахстана в Казань, участия в формате "БРИКС плюс"/"аутрич". В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального международного сотрудничества», — сказал он.

Песков подчеркнул, что БРИКС не пытается «заместить» Организацию Объединенных Наций (ООН). Он подчеркнул, что объединение дополняет ООН и не противоречит ее универсальному характеру.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем». По его словам, это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения.