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13:08, 16 октября 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали об ожидании прибытия Токаева на саммит БРИКС

Песков: Россия ждет приезда президента Казахстана на саммит БРИКС в Казани

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Россия с нетерпением ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы с нетерпением ждем приезда президента Казахстана в Казань, участия в формате "БРИКС плюс"/"аутрич". В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального международного сотрудничества», — сказал он.

Песков подчеркнул, что БРИКС не пытается «заместить» Организацию Объединенных Наций (ООН). Он подчеркнул, что объединение дополняет ООН и не противоречит ее универсальному характеру.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем». По его словам, это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения.

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      Александр Курбатов
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