В Кремле прокомментировали планы БРИКС заменить ООН

Песков: БРИКС не пытается заменить ООН

Межгосударственное объединение БРИКС не преследует цель заменить Организацию объединенных наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«БРИКС не является тем объединением, которое преследует цель заменить ООН. Наоборот, это такое объединение, которое дополняет всемирную организацию», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что деятельность БРИКС никоим образом не противоречит универсальному характеру ООН.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика откажется от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Он отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН, в которой «можно и нужно» обсуждать все актуальные международные проблемы.