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12:42, 16 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали планы БРИКС заменить ООН

Песков: БРИКС не пытается заменить ООН

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Межгосударственное объединение БРИКС не преследует цель заменить Организацию объединенных наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«БРИКС не является тем объединением, которое преследует цель заменить ООН. Наоборот, это такое объединение, которое дополняет всемирную организацию», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что деятельность БРИКС никоим образом не противоречит универсальному характеру ООН.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика откажется от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем. Он отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН, в которой «можно и нужно» обсуждать все актуальные международные проблемы.

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      Дарья Устьянцева
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