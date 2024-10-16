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10:53, 16 октября 2024Бывший СССР

«Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС в ближайшем будущем

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Казахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.

«Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — объяснил Уали.

В то же время, по его словам, Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией организации и поддерживает призывы лидеров ее государств-основателей приложить усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент Казахстана высказывался в пользу ООН

Уали отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу Организации Объединенных Наций (ООН), в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы.

По мнению президента, ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества

Берик Уали пресс-секретарь президента Казахстана

В то же время, как сказал представитель Токаева, Казахстан уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения. «Поэтому он считает необходимым приступить к реформе СБ ООН на основе широких консультаций государств — членов ООН с учетом интересов и "средних держав"», — заключил Уали.

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В Госдуме заявили о признании БРИКС в Европе

Ранее в октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие страны Европы видят в БРИКС прогресс и гарантию многополярного мира. «Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников», — написал он в Telegram.

Спикер Госдумы отметил, что сейчас в организацию входят 10 стран и 45 процентов мирового населения, а еще свыше 30 государств проявляют интерес к этому объединению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь объяснил привлекательность БРИКС демократичностью. «До сих пор на Западе были такие замкнутые клубы — это "семерка", — которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые набрали сил», — сказал он, уточнив, что к таким странам относятся прежде всего Китай и Индия.

В настоящее время в БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. 22-24 октября в Казани состоится XVI саммит объединения.

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