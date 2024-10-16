В России наступили 30-градусные морозы

Синоптик Леус: в Якутию пришли 30-градусные морозы

В Якутии впервые с начала холодного сезона температура опустилась до отметки минус 30 градусов. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Такой отметки термометры достигли в поселке городского типа Депутатский в Усть-Янском улусе Якутии. Там минувшей ночью минимальная температура воздуха опустилась ровно до показателя в минус 30 градусов. В Верхоянске было минус 29,3 градуса, в Оймяконе — минус 11,6 градуса.

Ранее синоптики заявили, что 30-градусные морозы ожидаются ночью 16, 17 и 18 октября на северо-востоке Якутии. На севере региона похолодает до 18 градусов ниже нуля. В перечисленные дни почти на всей территории региона будет идти снег, 18 октября на юге Якутии ожидаются метели, поземки с порывами ветра до 20 метров в секунду.