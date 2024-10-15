69-я параллель
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17:14, 15 октября 202469-я параллель

Синоптики предсказали 30-градусный мороз российскому региону

УГМС Якутии сообщило, что в регионе похолодает до минус 30 градусов

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В ряде районов Якутии похолодает до -30 градусов. Об этом сообщают синоптики из Управления гидрометеорологической службы (УГМС) по региону.

Как предсказали в УГМС, 30-градусные морозы ожидаются ночами 16, 17 и 18 октября на северо-востоке региона. В то же время на севере Якутии похолодает до 18 градусов ниже нуля.

В перечисленные дни почти на всей территории региона будет идти снег, причем 18 октября на юге Якутии ожидаются метели, поземки с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили, что в следующий раз после снегопада 14 октября снег в Москве может выпасть не раньше последних пяти дней месяца. Отмечается, что уже выпавший снег в ближайшее время растает из-за роста температуры.

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      Марк Леонов
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