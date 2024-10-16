В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров

RT: работа стикеровщика — самая высокооплачиваемая для пенсионеров

Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для соискателей-пенсионеров из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Авито Работа».

Среднее зарплатное предложение от работодателей по этой специальности составило 125 тысяч рублей в месяц. При этом за год предлагаемые оклады увеличились на 66 процентов, уточнили эксперты.

Еще одной высокооплачиваемой профессией для соискателей-пенсионеров оказалась риелторская работа. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции составляет 124 236 рублей в месяц. Однако реальный доход успешного кандидата будет зависеть от процентов со сделок, премий и других факторов, резюмировали аналитики.

В тройку лидеров по размеру окладного предложения для соискателей-пенсионеров также вошла профессия упаковщика. Подобным работникам российские компании готовы платить в среднем порядка 115 385 рублей в месяц при полной занятости. За последний год средние предлагаемые зарплаты таким сотрудникам выросли вдвое.

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков SuperJob сообщило, что российские работодатели стали более благосклонно относиться к кандидатам старше 50 лет. Эксперты связали это в том числе с острым кадровым дефицитом на отечественном рынке труда.