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12:35, 29 сентября 2024Экономика

Раскрыто отношение российских работодателей к кандидатам старше 50 лет

РБК: работодатели в России стали более благосклонны к кандидатам старше 50 лет

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Российские работодатели из-за острого дефицита на рынке труда стали более благосклонно относиться к кандидатам старше 50 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Результаты исследования показывают, что 40 процентов работодателей в Москве берут пенсионеров на работу на общих условиях, и еще 27 процентов — на отдельные должности. В регионах, где кадровый дефицит ощущается острее, чем в столице, пенсионеров готовы брать на работу 44 процента работодателей, и еще 30 процентов берут соискателей старше 50 лет на отдельные позиции.

По оценке SuperJob, современный рынок труда в России подвержен серьезному влиянию демографических процессов, результатом которых стал кадровый голод в экономике.

Среди москвичей старше 50 лет наиболее популярны такие должности, как инженер, менеджер по продажам, учитель, врач.

Ранее президент России Владимир Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства поручил принять законопроект о ежегодном повышении пенсий с 1 февраля 2025 года пенсионерам, которые продолжают работать.

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      Виктория Кондратьева
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