Президент России Владимир Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. С данной инициативой он выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пенсии будут повышаться и тем, кто продолжает работать, это будет действительно справедливо
Глава государства поручил принять законопроект о ежегодном повышении с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Ресурсы, по словам Путина, на это есть.
Путин отмечал, что данный вопрос обсуждался на протяжении нескольких лет и постоянно ставился различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы. В то же время глава государства признал, что индексация связана с дополнительными расходами бюджета, однако добавил, что сейчас в стране наблюдается нехватка рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.
Индексацию пенсий приостановили в 2016 году
Указом президента индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена с 2016 года. Работающими пенсионерами считаются те, кто получают пенсию и работают в соответствии с трудовым и гражданско-правовым договором, при этом работодатель делает отчисления в СФР.
Сегодня выплаты работающих пенсионеров увеличиваются благодаря накопленным пенсионным баллам от отчислений работодателя за предыдущий год. Каждый год 1 августа Социальный фонд России делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера, причем ежегодная максимальная надбавка не может превышать трех пенсионных коэффициентов.
Когда трудовая деятельность заканчивается, происходит увеличение стоимости пенсионного коэффициента и индексация фиксированной части пенсии.
В правительстве заявляли о заметном росте пенсий россиян
В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2023 года страховые пенсии россиян выросли в общей сложности на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го.
Прирост стал возможен за счет плановой и ранее проведенной дополнительной индексации. Схожая динамика будет наблюдаться в стране и в этом году, заверил Мишустин. «Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия», — резюмировал он в ходе выступления в Госдуме.
Мишустин добавил, что в 2023 году заметный рост продемонстрировал и минимальный размер оплаты труда. За 12 месяцев показатель увеличился в обшей сложности на 18 процентов. Подобные темпы, пояснил премьер, в итоге опередили инфляцию в стране.