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16:03, 7 июня 2024Экономика

Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

Глава РФ Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. С данной инициативой он выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пенсии будут повышаться и тем, кто продолжает работать, это будет действительно справедливо

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства поручил принять законопроект о ежегодном повышении с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Ресурсы, по словам Путина, на это есть.

Путин отмечал, что данный вопрос обсуждался на протяжении нескольких лет и постоянно ставился различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы. В то же время глава государства признал, что индексация связана с дополнительными расходами бюджета, однако добавил, что сейчас в стране наблюдается нехватка рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Индексацию пенсий приостановили в 2016 году

Указом президента индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена с 2016 года. Работающими пенсионерами считаются те, кто получают пенсию и работают в соответствии с трудовым и гражданско-правовым договором, при этом работодатель делает отчисления в СФР.

Сегодня выплаты работающих пенсионеров увеличиваются благодаря накопленным пенсионным баллам от отчислений работодателя за предыдущий год. Каждый год 1 августа Социальный фонд России делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера, причем ежегодная максимальная надбавка не может превышать трех пенсионных коэффициентов.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Когда трудовая деятельность заканчивается, происходит увеличение стоимости пенсионного коэффициента и индексация фиксированной части пенсии.

В правительстве заявляли о заметном росте пенсий россиян

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2023 года страховые пенсии россиян выросли в общей сложности на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го.

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Прирост стал возможен за счет плановой и ранее проведенной дополнительной индексации. Схожая динамика будет наблюдаться в стране и в этом году, заверил Мишустин. «Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия», — резюмировал он в ходе выступления в Госдуме.

Мишустин добавил, что в 2023 году заметный рост продемонстрировал и минимальный размер оплаты труда. За 12 месяцев показатель увеличился в обшей сложности на 18 процентов. Подобные темпы, пояснил премьер, в итоге опередили инфляцию в стране.

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      Варвара Кошечкина
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