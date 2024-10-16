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11:06, 16 октября 2024Россия

В России решили изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи населению

Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медицинской помощи россиянам

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В России решили изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи населению. Об этом говорится в проекте соответствующей госпрограммы, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, министерство впервые предложило регламентировать объемы помощи, которая может быть оказана по программе обязательного медицинского страхования.

Также рассматривается возможность установить нормативы стоимости проведения диспансеризации россиян. В планах Минздрава — охватить почти 20 миллионов человек, на что предусмотрено выделение 42,9 миллиарда рублей в 2025 году, 51 миллиард — в 2026-м и 59,5 миллиарда — в 2027-м.

Помимо этого, предлагается расширить перечень операций, проводимых по полису ОМС. В обновленный список попали замена нейростимуляторов и помп, коррекция нарушения сердечных ритмов и другие манипуляции.

«Минздрав с большим вниманием относится к предложениям, поступающим от пациентских сообществ, и детально рассматривает каждое из них», — прокомментировали содержание документа в пресс-службе Минздрава.

Ранее в Москве анонсировали увеличение бюджета на развитие здравоохранения. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с учетом ОМС на эти цели будет выделено 1,1 триллиона рублей.

ЖЗЛ
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