В России захотели ужесточить борьбу с пиратством

РБК: российские власти обсудили ужесточение борьбы с показом пиратского контента

На стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии, организованной российским премьером Михаилом Мишустиным, был затронут вопрос борьбы с пиратством. Об этом сообщает РБК.

По словам одного из инсайдеров, тема в большей степени затрагивала региональные киносети, которые устраивают показы фильмов в формате предсеансного обслуживания. Он добавил, что в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».

Второй источник рассказал, что в ходе встречи также был затронут вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратским копированием и показом отечественных фильмов и сериалов. Проблема становится все более распространенной в интернете.

В мае сообщалось, что российские кинотеатры вернулись к показу пиратских фильмов. Предсеансное облуживание появилось в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других городах.