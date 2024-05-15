Кинотеатры России начали показывать пиратское кино после ультиматума прокатчиков

Российские кинотеатры вернулись к показу пиратских фильмов. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, так называемое предсеансное облуживание появилось в расписании кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Перми и других городов. Это означает, что зрители получили возможность посмотреть голливудские новинки в паре с российскими короткометражками.

Указанная практика привела к тому, что короткометражный фильм «Прощание» 14 мая вошел в топ-10 самых кассовых фильмов. Данные об этом появились в Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино 14 мая. Успех «Прощания» связан с тем, что россияне активно посещают сеансы, на которых показывают зарубежное кино вместе с отечественной короткометражкой.

Кинотеатры убрали из расписания предсеансное обслуживание до 18 апреля после заявления профильной Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). АВК предложила «поддержать российские фильмы» и исключить пиратские показы до 12 мая. С таким же призывом в формате ультиматума выступили несколько крупных кинопрокатчиков, среди которых — «Централ Партнершип», «Карро Прокат» и «Атмосфера кино». Компании отказались предоставлять доступ к российским новинкам в случае сохранения в кинотеатрах предсеансного обслуживания.