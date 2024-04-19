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08:28, 19 апреля 2024Россия

В российских кинотеатрах после угроз прокатчиков исчезли пиратские фильмы

РБК: пиратские фильмы исчезли из российских кинотеатров после угроз прокатчиков

Фото: Eric Gaillard / Reuters

С 18 апреля пиратские фильмы исчезли из российских кинотеатров после угроз прокатчиков, сообщает РБК.

По статистике Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, на 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня не оказалось картин без официального дистрибьютора в России. Лидерами стали отечественные новинки: «Сто лет тому вперед», «Карина» и «Летучий корабль».

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала к отказу от предсеансного обслуживания в поддержку российских работ с 18 апреля по 12 мая. Некоторые дистрибьюторы направили письма сетям с требованием не показывать пиратский контент в указанный период. В случае невыполнения требований они не будут продлевать лицензии на ленты, что сделает их показ невозможным.

Ранее стало известно, что картину режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) покажут в кинотеатрах. Премьера на больших экранах пройдет в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» и будет приурочен к 100-летию киноконцерна.

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      Марина Совина
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