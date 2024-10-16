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22:34, 16 октября 2024Россия

В российском регионе обезвредили снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила

В Брянской области обезвредили снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

На территории Севского района Брянской области обезвредили авиационный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), мощность которого эквивалентна 100 килограммам тротила. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области выразил благодарность экстренным и оперативным службам, а также отметил работу органов власти районной администрации, которые оперативно эвакуировали местных жителей.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб, разрушений и пострадавших нет. Жители населенного пункта уже вернулись в свои дома», — сообщил Богомаз.

Ранее стало известно, что в Брянской области на границе с Украиной возвели сотни километров оборонительных сооружений. Работа была произведена в кратчайшие сроки, уточнил губернатор региона.

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      Маргарита Пименова
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